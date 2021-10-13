هل ستطرح الامارات سندات بالعملة المحلية؟

قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الحكومة ستكون في سوق السندات خلال العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، كما أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية في الوقت المناسب لذلك.دخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع 4 مليارات دولار، ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضا من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.أضاف الخوري، أن الإمارات ستواصل الإصدارات التي بدأتها هذا العام ثم ستتبعها إصدارات مقومة بالدرهم إذ أن الخطة والإستراتيجية جرى الاتفاق عليها مع البنك المركزي، على أن سيتم تقييم جاهزية السوق أيضا.تجاوزت الطلبات على أول طرح سندات للإمارات، الذي شمل شرائح لأجل 10 و20 و40 عاما، الأسبوع الماضي 22.5 مليار دولار.قالت الإمارات وقتها إنه ستستخدم حصيلة إصدار تلك السندات لتمويل مشروعات بنية تحتية حاصلة على موافقة من مجلس الوزراء ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الاتحادي الوحيد بالبلاد.