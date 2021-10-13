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إقتصاد
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
13-10-2021
|
09:30
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم 21000 - 21050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا ما بين 20050 - 20100 ليرة لبناينة لكل دولار أميركي.
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