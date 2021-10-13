ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم 21000 - 21050 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا ما بين 20050 - 20100 ليرة لبناينة لكل دولار أميركي.