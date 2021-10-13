25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أزمة إمدادات الشحن تتجه نحو الأسوأ.. وأسعار المستهلك "ترتفع"
Lebanon 24
13-10-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أزمة إمدادات الشحن العالمية نحو الأسوأ، حيث تعاني الموانئ من ازدحامات خانقة، وسط نقص حاد في الرقائق، وتراجع في أعداد سائقي الشاحنات، وفق تقرير نشرته شبكة سي أن أن، الأربعاء.
وتحذر وكالة موديز العالمية من أن اضطرابات سلاسل التوريد "ستزداد سوء قبل أن تتحسن"، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك، وسط تباطؤ في الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت أن ارتفاع التكاليف والأسعار سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وذكرت موديز أن "الحلقة الأضعف" حاليا قد تكون نقص سائقي الشاحنات والتي تسببت في مشاكل ازدحامات في الموانئ، ونقص في تزويد محطات الوقود بالمحروقات في بريطانيا، وهو ما جعلها تحذر من "غيوم مظلمة" في المستقبل.
ويشير التحليل إلى تخوفات من التباين في جهود محاربة الدول لفيروس كورونا وحملات التطعيم على المستوى العام، إضافة إلى عدم وجود جهد عالمي منسق لضمان عمل الشبكات اللوجسيتية وشبكات النقل حول العالم.
وخفض صندوق النقد الدولي بدوره توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وهي أعلى نسبة في اقتصاد من دول مجموعة السبع.
وأشار الصندوق إلى اضطرابات سلاسل التوريد الذي كان مدفوعا بنقص رقائق الكمبيوتر ونقص السيارات.
من جانبه كان الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، أكثر تفاؤلا، حيث يرى أن الفوارق في سلاسل التوريد سوف "تتلاشى سريعا".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
01:40 | 2021-10-13
13/10/2021 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-13
13/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذر
Lebanon 24
بري يحذر
23:32 | 2021-10-12
12/10/2021 11:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
09:30 | 2021-10-13
13/10/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟
Lebanon 24
"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟
00:13 | 2021-10-13
13/10/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-10-13
هل ستطرح الامارات سندات بالعملة المحلية؟
13:49 | 2021-10-13
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
12:00 | 2021-10-13
اتفاق كهربائي بين مصر واليونان
10:55 | 2021-10-13
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة اليوم
10:00 | 2021-10-13
بسبب جائحة كورونا.. صندوق النقد الدولي يحذر من أزمة مالية عالمية جديدة!
09:30 | 2021-10-13
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 00:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 00:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 00:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact