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إقتصاد
اسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يبلغ 83.46 دولار للبرميل
Lebanon 24
14-10-2021
|
01:00
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وارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت 28 سنتا أو 0.3 % إلى 83.46 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.3 % أمس الأربعاء.
وعوضت أسعار النفط خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.
وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 % إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.3 % في اليوم السابق.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز، "يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي".
كما لاقت أسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.
وقال معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، وفقا لمصادر السوق التي اطلعت على بيانات المعهد.
وقالت المصادر إن معهد البترول الأمريكي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت 4.6 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.7 مليون برميل.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 700 ألف برميل.
وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021 في أحدث تقرير شهري لها أمس الأربعاء، مع الحفاظ على توقعها لعام 2022.
ومع ذلك، قالت المجموعة إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يعزز الطلب على المنتجات النفطية.
المصدر:
روسيا اليوم
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