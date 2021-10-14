البنك المركزي الأردني يكشف عن حجم مديونية الأفراد

أظهرت أرقام تقرير الاستقرار المالي للعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الأردني، أن مديونية الأفراد ارتفعت إلى 12 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، وبنسبة 7% عن المسجلة نهاية 2019.

وبيّن التقرير أن "حجم القروض التي منحت للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية وصلت حتى نهاية 2020 إلى 5.6 مليار دينار".وأوضح التقرير، أن "متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الفرد إلى دخله في الأردن، ارتفعت إلى 45% نهاية العام 2020، مقارنة مع 43% حتى نهاية العام 2019".وأشار التقرير إلى أن "النساء يشكلن ما نسبته 35% من إجمالي عدد الأفراد المودعين لدى البنوك في الأردن، و19% من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك".