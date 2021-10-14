انخفاض طفيف في تسعيرة دولار السوق الموازية.. فكم سجل حتى الساعة؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفاً مساء اليوم، وبلغ 20875 - 20925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجّل عصر اليوم، سعراً تراوح بين 20925 - 20975 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.