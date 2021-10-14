إقتصاد

انخفاض طفيف في تسعيرة دولار السوق الموازية.. فكم سجل حتى الساعة؟

Lebanon 24
14-10-2021 | 14:02
A-
A+
Doc-P-875165-637698426177134465.jpg
Doc-P-875165-637698426177134465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضا طفيفاً مساء اليوم، وبلغ 20875 - 20925 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
وكان قد سجّل عصر اليوم، سعراً تراوح بين 20925 - 20975 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
lebanon 24
15/10/2021 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
15/10/2021 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
15/10/2021 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
lebanon 24
15/10/2021 00:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-10-14
12:05 | 2021-10-14
12:00 | 2021-10-14
10:00 | 2021-10-14
09:45 | 2021-10-14
08:00 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website