إقتصاد

74 سنة من الخدمة... شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" تتوقف عن العمل

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:00
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أعلنت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" خروجها عن الخدمة بعد 74 عاما، بعد تسيير آخر رحلة لها يوم الخميس.

وأعلنت الشركة أن الرحلة المتوجهة من كالياري إلى روما ستكون الأخيرة بتاريخ الشركة.

ووصفت الشركة ببيانها هذه النهاية بأنها "عمل خير بدون نهاية سعيدة"، على أن تخلفها شركة "إيطاليا ترانسبورتو إيريو" "إيتا"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وجاء في البيان: "وداع طويل يتم اليوم، بين ألم وغضب من لم يلحق بركب الشركة، وبين الأسف والندم على قصة قد يكون مصيرها مكتوبا بطريقة لا مفر منها أو ربما كان بالإمكان أن تحظى بمصير آخر، بالطبع لو تم اتخاذ قرارات مختلفة على مر السنين. لكن التاريخ لا يُصنع من نفسه".
وأضاف البيان: "من المحتمل أن تستمر إيتا في الطيران بعلامة أليتاليا التجارية، لكن ما هو مؤكد أن ولادتها، التي تميزت بالقطيعة القوية عن الماضي، والتي فرضتها بروكسل، تغلق ماضيها نهائيا".

يذكر أن الشركة تأسست في 16 سبتمبر/أيلول من عام 1946، وعرفت باسم "أليتاليا" أو الخطوط الجوية الإيطالية الدولية، وقامت بأول رحلة في 5 مايو/أيار 1947.

لتقوم بعد عامين وتحديدا في مارس/آذار 1948، بأول رحلة عابرة للقارات بزمن وصل لـ36 ساعة، من ميلانو إلى بيونيس آيرس، بمحطات توقف وسيطة في روما، داكار، ناتال، ريو دي جانيرو وسان باولو.
المصدر: سبوتنيك
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