إقتصاد

السعودية تُعلن عن مشروع سياحي ضخم في مياه الخليج

Lebanon 24
17-10-2021 | 01:00
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السبت، إطلاق مشروع "THE RIG"  الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، التي يعول أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع أن يستقطب المشروع العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويأتي إطلاق مشروع "THE RIG" تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي.
المصدر: الحرة
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