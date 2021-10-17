23
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
السعودية تُعلن عن مشروع سياحي ضخم في مياه الخليج
Lebanon 24
17-10-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السبت، إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.
ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.
ويعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، التي يعول أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن يستقطب المشروع العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.
ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.
ويأتي إطلاق مشروع "THE RIG" تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
13:36 | 2021-10-16
16/10/2021 01:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق خطيرة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هذا ما قاله وزير الدفاع
Lebanon 24
حقائق خطيرة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هذا ما قاله وزير الدفاع
12:55 | 2021-10-16
16/10/2021 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أقل من 3 أشهر على انتهاء السنة.. تعرفوا إلى توقعات الأبراج لعام 2022
Lebanon 24
قبل أقل من 3 أشهر على انتهاء السنة.. تعرفوا إلى توقعات الأبراج لعام 2022
04:00 | 2021-10-16
16/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دلائل مهمّة لموقف السعودية بشأن لبنان.. هل انتهت القطيعة؟
Lebanon 24
دلائل مهمّة لموقف السعودية بشأن لبنان.. هل انتهت القطيعة؟
06:00 | 2021-10-16
16/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية
14:00 | 2021-10-16
16/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:54 | 2021-10-17
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة دولار السوق الموازية صباح اليوم
23:37 | 2021-10-16
المركزي المصري: حجم الدين الخارجي يرتفع لنحو 138 مليار دولار
14:27 | 2021-10-16
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:41 | 2021-10-16
بالجرم المشهود.. شاهدوا تُجار الدولار في لبنان (فيديو)
11:35 | 2021-10-16
جديد ملف البنزين والمازوت.. هل من أزمة جديدة؟
11:00 | 2021-10-16
التضخم يضرب دول العالم مع استمرار أزمة سلاسل الإمداد وتخفيف قيود كورونا
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
17/10/2021 09:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
17/10/2021 09:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
17/10/2021 09:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact