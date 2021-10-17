"شل" تعيّن صوان رئيساً للغاز والطاقة المتجددة

عينت "رويال داتش شل" (RDSa. L) وائل صوان رئيسا لقسم حلول الغاز والطاقة المتجددة المتكاملة بها، ليحل محل مارتن ويتسيلار الذي سيغادر شركة الطاقة بعد خدمة دامت 25 عامًا.وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الأميركية، يترأس صوان حاليًا قسم إنتاج النفط والغاز في "شل"، أو قسم التنقيب والإنتاج. في منصبه الجديد، سيشرف صوان على توسع "شل" المستمر في الطاقات منخفضة الكربون والمتجددة بالإضافة إلى أسواق الطاقة، وهي الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة لخفض انبعاثاتها إلى الصفر الصافي بحلول العام 2050.وينظر الكثيرون إلى صوان، وهو مواطن كندي من أصل لبناني ويبلغ من العمر 47 عاماً، على أنه خليفة محتمل للرئيس التنفيذي بن فان بيردن إلى جانب هيبرت فيجيفينو، الذي يرأس قسم التكرير والمواد الكيميائية في "شل".وأفادت الشركة في بيان أن زوي يوجنوفيتش، 46 عاماً، والتي ترأس حالياً عمليات النفط والغاز التقليدية ستحل مكان صوان. وكلا التعيينات تصبح سارية في 25 تشرين الأول.وتابعت الشركة، سيصبح ويتسيلار، الذي كان ينظر إليه على أنه مرشح لتولي منصب الصدارة في الشركة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإسبانية، سيبسا، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2022.وأشرف ويتسيلار في السنوات الأخيرة على نمو "شل" في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) والمنخفض الكربون، بما في ذلك الاستثمارات في الرياح البحرية والهيدروجين وشحن المركبات الكهربائية.وقال فان بيردن في بيان: "أنني ممتن للغاية لمارتن لمساهمته المتميزة في شركة "شل"، ولرؤيته ودفعه في تشكيل بورتفوليو للغاز الطبيعي المسال على مستوى عالمي، ولإرساء أسس أعمالنا في مجال الطاقة والحلول المتجددة."وقال رئيس مجلس إدارة شركة سيبسا أحمد يحيى الإدريسي في بيان إن تعيين ويتسيلار سيساعد "سيبسا" على تسريع إستراتيجيتها الخاصة بتحويل الطاقة.بدأت شركة "سيبسا" القيام بغزوات في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك توقيع مشروع مشترك مع شركة "مصدر" الإماراتية لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إسبانيا والبرتغال، كما قامت ببناء مزرعة رياح بقدرة 28.8 ميجاوات في جنوب إسبانيا.