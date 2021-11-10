20 شركة ناشئة خلال 10 سنوات ستدخل السوق الاماراتي

قال وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أحمد الفلاسي في مؤتمر في دبي إن الإمارات تهدف إلى اجتذاب 20 شركة مما يسمى بالشركات أحادية القرن (يونيكورن) بحلول عام 2031.



واليونيكورن هي شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

(بلومبيرغ)