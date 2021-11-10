إقتصاد

20 شركة ناشئة خلال 10 سنوات ستدخل السوق الاماراتي

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-884676-637721438900990018.jpg
Doc-P-884676-637721438900990018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أحمد الفلاسي في مؤتمر في دبي إن الإمارات تهدف إلى اجتذاب 20 شركة مما يسمى بالشركات أحادية القرن (يونيكورن) بحلول عام 2031.

واليونيكورن هي شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:40 | 2021-11-10
12:02 | 2021-11-10
10:00 | 2021-11-10
09:45 | 2021-11-10
08:00 | 2021-11-10
05:52 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website