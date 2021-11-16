إقتصاد

WORLDREMIT تُطلق خدمة تحويل الأموال إلى لبنان

Lebanon 24
16-11-2021 | 08:24
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أطلقت شركة WorldRemit العالمية الرائدة للدفع رسميا،  خدمتها لتحويل الأموال إلى لبنان تمكن  الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها الرئيسي في لندن، مستخدميها من تحويل الأموال عالميا بشكل رقمي بالكامل عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وموقعها الالكتروني. سيتمكن متلقّو التحويلات المالية في لبنان من خلال Cash Plus التي أضافتها إلى شبكتها، من استلام  أموالهم عبر 140 مركز للعلامة منتشر في البلد. وسيتمكن زبائن WorldRemit الآن من إرسال الأموال إلى لبنان من  بلدان عالمية عدة من بينها الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا وأستراليا عبر تطبيق الشركة أو موقعها الالكتروني".


واشارت في بيان الى انه "وفقا لمرصد لبنان الاقتصادي التابع للبنك الدولي، تصنف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان من بين الأشد منذ منتصف القرن التاسع عشر. تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 40% تقريبا منذ عام 2020 مع توقع المزيد من الانخفاض بنسبة 9.5% هذا العام".

ولفتت الى ان" مع وصول خط الفقر إلى 60%، باتت التحويلات المالية من الجالية اللبنانية التي تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنويا، الوسيلة الأساسية لدعم الأسر". 

كينيانجوي
وتعليقا على حدث الإطلاق تحدثت مديرة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (التلقي) في WorldRemit السيدة شارون كينيانجوي قائلة: " نحن مسرورون بإطلاق خدماتنا لتحويل الأموال إلى لبنان رسميا بالتعاون مع شبكة Cash Plus الموقرة لاستلام النقود. في ظل تعافي لبنان من أزمات عدة، ندرك تماما أهمية القدرة على إرسال الدعم للأحباء من خلال منصة سريعة، آمنة وسهلة الاستعمال".

شمص
من جهته تحدث المدير التنفيذي في Cash Plus السيد طالب شمص قائلا:" نحن مسرورون جدا بانضمام شركة WorldRemit إلى شبكتنا كونها تتشارك قيمنا والتزامنا تقديم الخدمات للشعب اللبناني. يستطيع الزبائن الآن إرسال أموال من خلال تطبيق WorldRemit أو موقعها الالكتروني مباشرة إلى Cash Plus للدفع النقدي عبر أحد فروعنا. 

وأضاف:" نقدم خدماتنا للشعب اللبناني منذ 5 سنوات، نهدف من خلال هذه الشراكة مع WorldRemit لنصبح الخيار لخدمة تحويل الأموال العالمية  ل18 مليون مهاجر لبناني منتشرين في جميع أنحاء العالم". 

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