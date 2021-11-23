22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مؤشر ناسداك ينخفض مع ارتفاع عائدات السندات وتعثر أسهم التكنولوجيا بعد إعادة ترشيح باول!
Lebanon 24
23-11-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
راجعت الأسهم الأميركية في تعاملات بعد الظهر يوم الاثنين، عاكسة بذلك ارتفاعًا سابقًا جاء بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيعيد ترشيح جيروم باول لمواصلة قيادة بنك الاحتياطي الفدرالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 17 نقطة فقط، منخفضًا من مكاسب تزيد عن 300 نقطة عند أعلى مستويات الجلسة.
وانخفضا مؤشرا S&P 500 و Nasdaq بنسبة 0.3% و 1.3% على التوالي بعد أن سجلا ارتفاعات قياسية خلال اليوم في وقت سابق من الجلسة.
وخفض باول، أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر ونفذ عمليات شراء الأصول الطارئة في اذار 2020 للمساعدة في دعم السوق خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، مما يساعد النظام المالي على الاستمرار في العمل خلال التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي.
كما قاد عملية إعادة تقييم تاريخية لإطار عمل استهداف التضخم للاحتياطي الفيدرالي خلال أزمة كوفيد.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
Lebanon 24
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
12:00 | 2021-11-22
22/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه
11:43 | 2021-11-22
22/11/2021 11:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد غزير.. "روي" يغادر الحياة بحادث مروّع (صورة)
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد غزير.. "روي" يغادر الحياة بحادث مروّع (صورة)
11:30 | 2021-11-22
22/11/2021 11:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
15:08 | 2021-11-22
22/11/2021 03:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
16:00 | 2021-11-22
22/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:45 | 2021-11-23
بيان هام لمصرف لبنان حول عملية التدقيق الجنائي... هذا ما جاء فيه
08:00 | 2021-11-23
صندوق التنمية السياحي السعودي يستثمر أكثر من 500 مليون دولار منذ العام الماضي
06:24 | 2021-11-23
المساعدة الاجتماعية للقطاع العام والبطاقة التمويلية... هذا ما قاله كنعان
06:10 | 2021-11-23
هكذا ارتفعت اسعار الاستهلاك خلال تشرين الاول
03:00 | 2021-11-23
لبنان ليس مُفلساً.. وهذه الإجراءات توقف الانهيار وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية
03:00 | 2021-11-23
جانيت يلين: الفدرالي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم "مزمنا"
فيديو
إستخراج حقائب مليئة بالاموال من مياه الأمطار! (فيديو)
Lebanon 24
إستخراج حقائب مليئة بالاموال من مياه الأمطار! (فيديو)
05:53 | 2021-11-23
23/11/2021 15:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
06:31 | 2021-11-22
23/11/2021 15:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
23/11/2021 15:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact