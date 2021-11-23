18
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
في اليابان... 16 مليار دولار إضافية لدعم السكان في ظروف الوباء
Lebanon 24
23-11-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة Yomiuri، إن حكومة اليابان قررت تخصيص أكثر من 1.8 تريليون ين (حوالي 15.8 مليار دولار) كمساعدات مالية إضافية للسكان وسط الوباء.
وستضيف الحكومة هذه النفقات الجديدة، في مسودة ميزانية الدولة للسنة المالية 2021 (بالتي تبدأ 1 أبريل 2021).
وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم دفع هذه الأموال على شكل نقاط خاصة، يمكن استبدالها بالسلع والخدمات. وسيحصل كل من يحمل البطاقات البلاستيكية، على مبلغ يصل إلى 20 ألف ين (174 دولارا).
بالإضافة إلى مساعدة السكان، يهدف هذا الإجراء لتشجيع السكان على استخدام أكثر فعالية لبطاقات تسجيل الهوية الموحدة، والتي يجب أن تصبح في المستقبل أداة شاملة لجميع المدفوعات والمعاملات. ونوهت الصحيفة، بأن 39٪ من السكان يستخدمون حاليا هذه البطاقات.
في 19 نوفمبر الجاري، وافقت الحكومة اليابانية على حزمة جديدة من الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد وسكانها خلال فترة الوباء، بحوالي 78.9 تريليون ين (691.5 مليار دولار).
( تاس)
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
Lebanon 24
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
00:00 | 2021-11-23
23/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
03:52 | 2021-11-23
23/11/2021 03:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
06:45 | 2021-11-23
23/11/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
13:51 | 2021-11-23
23/11/2021 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وجهة جديدة للسارقين في لبنان... ما هي؟
Lebanon 24
وجهة جديدة للسارقين في لبنان... ما هي؟
03:06 | 2021-11-23
23/11/2021 03:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:54 | 2021-11-23
رياض سلامة يكشف عن حجم السيولة في الاحتياطي... هذا ما قاله
13:51 | 2021-11-23
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
12:00 | 2021-11-23
القطاع الصناعي يتراجع في موريتانيا
10:00 | 2021-11-23
مصر تصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من انتاج السمك
09:45 | 2021-11-23
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
08:00 | 2021-11-23
صندوق التنمية السياحي السعودي يستثمر أكثر من 500 مليون دولار منذ العام الماضي
فيديو
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
09:30 | 2021-11-23
24/11/2021 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
09:24 | 2021-11-23
24/11/2021 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact