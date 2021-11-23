كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية سعرا تراوح عصر اليوم ما بين 23500 - 23550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ التسعيرة الصباحية كانت أيضا 23500 - 23550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.