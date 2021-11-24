الدولار يواصل الارتفاع ويتخطى الـ24000 ليرة... هذه تسعيرته عصرا في السوق الموازية

واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وتجاوز الـ24000 ليرة، وبلغ عصر اليوم 23975 - 24025 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 23680 - 23730 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.