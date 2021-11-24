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إقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع ويتخطى الـ24000 ليرة... هذه تسعيرته عصرا في السوق الموازية
Lebanon 24
24-11-2021
|
09:45
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واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وتجاوز الـ24000 ليرة، وبلغ عصر اليوم 23975 - 24025 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 23680 - 23730 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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