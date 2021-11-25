إقتصاد

بعد تكبده لأسوأ خسارة خلال شهرين... المؤشر ستوكس 600 يرتفع

Lebanon 24
25-11-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-889976-637734238914261969.jpg
Doc-P-889976-637734238914261969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أنهت سوق الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات اليوم الأربعاء بقيادة أسهم تليكوم إيطاليا، لكن مخاوف تحيط بالوضع المتدهور لكوفيد-19 في أوروبا واحتمال فرض قيود مشددة كبحا صعود السوق.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة بعدما سجل أمس أسوأ جلسة له في حوالي شهرين وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في القارة ومخاف من تزايد أسعار الفائدة.

وقفزت أسهم تليكوم إيطاليا 15.6 بالمئة دافعة مؤشر قطاع الاتصالات الأوروبي ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة في أعقاب تقارير بأن صندوق (كيه كيه آر) يدرس زيادة عرضه للاستحواذ على الشركة بعد أن وصفت فيفيدي، أكبر مستثمر في شركة الاتصالات الإيطالية، العرض المبدئي بأنه منخفض جدا.

وأغلق مؤشر أسهم شركات السفر منخفضا أكثر من واحد بالمئة، مواصلا التراجع لسابع جلسة على التوالي.

وقاد ارتفاع أسعار النحاس، مع انحسار المخاوف بشأن الطلب الصيني، أسهم شركات التعدين الأوروبية لتغلق مرتفعة 0.2 بالمئة في حين صعدت أسهم شركات الطاقة 0.7 بالمئة مع بعد ارتفاع أسعار النفط.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2021-11-25
02:18 | 2021-11-25
01:50 | 2021-11-25
00:00 | 2021-11-25
14:00 | 2021-11-24
13:34 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website