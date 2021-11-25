بعد تكبده لأسوأ خسارة خلال شهرين... المؤشر ستوكس 600 يرتفع

أنهت سوق الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات اليوم الأربعاء بقيادة أسهم تليكوم إيطاليا، لكن مخاوف تحيط بالوضع المتدهور لكوفيد-19 في أوروبا واحتمال فرض قيود مشددة كبحا صعود السوق.وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة بعدما سجل أمس أسوأ جلسة له في حوالي شهرين وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في القارة ومخاف من تزايد أسعار الفائدة.وقفزت أسهم تليكوم إيطاليا 15.6 بالمئة دافعة مؤشر قطاع الاتصالات الأوروبي ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة في أعقاب تقارير بأن صندوق (كيه كيه آر) يدرس زيادة عرضه للاستحواذ على الشركة بعد أن وصفت فيفيدي، أكبر مستثمر في شركة الاتصالات الإيطالية، العرض المبدئي بأنه منخفض جدا.وأغلق مؤشر أسهم شركات السفر منخفضا أكثر من واحد بالمئة، مواصلا التراجع لسابع جلسة على التوالي.وقاد ارتفاع أسعار النحاس، مع انحسار المخاوف بشأن الطلب الصيني، أسهم شركات التعدين الأوروبية لتغلق مرتفعة 0.2 بالمئة في حين صعدت أسهم شركات الطاقة 0.7 بالمئة مع بعد ارتفاع أسعار النفط.