بعد مستويات متدنية قياسية...الليرة التركية تتعافى

واصلت الليرة التركية تعافيها الخميس 25تشرين الثاني، بعد هبوط تاريخي إلى مستويات متدنية قياسية هذا الأسبوع أثاره دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن تخفيضات أسعار الفائدة.وجرى تداول الليرة عند 11.85 أمام الدولار، إذ ارتفعت نحو 1.9% من نحو 12.0820 أمس الأربعاء.وسجلت الليرة أقل مستوى مقابل الدولار يوم الثلاثاء عند 13.45.45% انخفاضا في الليرة التركية منذ بداية 2021وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في 11 جلسة متتالية قبل الأربعاء لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 45% من قيمتها، وتكبدت حوالي نصف تلك الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.