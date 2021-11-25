العقود الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع ...والسبب؟

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي 2% اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوع بفعل توقعات لأحوال جوية أكثر برودة وزيادة في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.وأنهت عقود الغاز تسليم ديسمبر كانون الأول جلسة التداول مرتفعة 10.1 سنت، أو 2.0%، لتسجل عند التسوية 5.068 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني.وكانت أسعار الغاز الأميركي قد قفزت إلى أعلى مستوى في 12 عاما في مطلع أكتوبر تشرين الأول حاذية حذو الأسعار العالمية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لأن الولايات المتحدة لديها وفرة في مخزونات الغاز وإنتاج وفير للشتاء.