قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 24070 - 24120 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.