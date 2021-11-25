21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
25-11-2021
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 24070 - 24120 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
بعد تخطيه أمس الـ 24 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 24 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
25/11/2021 17:48:43
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع ويتخطى الـ24000 ليرة... هذه تسعيرته عصرا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع ويتخطى الـ24000 ليرة... هذه تسعيرته عصرا في السوق الموازية
25/11/2021 17:48:43
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذه تسعيرة السوق الموازية
25/11/2021 17:48:43
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
25/11/2021 17:48:43
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
12:14 | 2021-11-24
24/11/2021 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
02:00 | 2021-11-25
25/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
01:10 | 2021-11-25
25/11/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:03 | 2021-11-25
بيان هام لمصرف لبنان حول التدقيق الجنائي.. اليكم التفاصيل
10:00 | 2021-11-25
التضخم يتفاقم في روسيا
09:36 | 2021-11-25
قرار بإقفال كافة المصانع الغذائية غير المرخّصة... إليكم التفاصيل
08:44 | 2021-11-25
لجنة الاقتصاد اطلعت من بوشكيان على خطة الحكومة لتشجيع الصناعة
08:00 | 2021-11-25
العقود الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع ...والسبب؟
07:48 | 2021-11-25
وزارة المالية أحالت عائدات البلديات واتحادات البلديات عن العام 2019 إلى مصرف لبنان
فيديو
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
07:20 | 2021-11-25
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact