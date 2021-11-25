إقتصاد

قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
25-11-2021 | 09:45
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واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 24650 - 24700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 24070 - 24120 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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الدولار

السوق الموازية

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