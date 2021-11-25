هل وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 25000؟

يستمرّ سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية بارتفاعه، حيث أقفل مساء اليوم الخميس ما بين 24850 و24950 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل بعد الظهر ما بين 24750 و24850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وظهراً ما بين 24550 و24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.