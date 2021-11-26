إقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات والموزعون "يناشدون"

Lebanon 24
26-11-2021 | 00:18
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قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "إن ارتفاع اسعار المحروقات طبيعي  نظراً لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، في ظل قرار مصرف لبنان الزام المستوردين بتأمين 10% على سعر الصرف".

وفي حديث ل "لبنان 24" ناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض التواصل مع مصرف لبنان لتأمين الدولارات لاستيراد البنزين، بشكل كامل.

ولفت ابو شقرا الى" ان امتعاضاً كبيراً بات يسجل لدى أصحاب المحطات على كامل الأراضي اللبنانية نظراً لتراجع العمل بنسبة 60% مع تراجع في المبيعات، إضافة الى ان الجعالة في جدول الاسعار لم تعد  كافية بسبب الغلاء وخاصة مادة المازوت واجرة العاملين في المحطات"، مناشداً "وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط تحسين وضع الجعالة للاستمرار في العمل، والاّ فاننا سنقع في مشاكل كبيرة".

وكان ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 13300 ليرة، وقارورة الغاز 13300 ليرة، بحسب الجدول الذي صدر صباح اليوم عن وزارة الطاقة.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي

بنزين 95 أوكتان: 313000

بنزين 98 أوكتان: 323000

المازوت: 334300

الغاز: 287300

 

 

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