هذا سبب ارتفاع سعر الصرف.. ونصيحة من خبير اقتصادي: لا تبيعوا دولاراتكم الا!

رأى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ألا سقف لارتفاع سعر الدولار بعد وصوله أمس إلى عتبة الـ 25 ألف ليرة، وقال: "من معه عملة الدولار الأفضل ألا يبيع بغية الربح بل يكتفي بالبيع فقط لتأمين الأمور الأساسية".

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أوضح حبيقة ان "ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى ارتفاع الطلب عليه في مقابل العرض وذلك نتيجة القلق والخوف لدى الناس من الوضع العام في البلد، وهو مرتبط بالتطورات السياسية بشكل أساسي ومآل الدورة التنفيذية والتشريعية في البلد. "

وشدد حبيقة على ان المطلوب اليوم ان يعود مجلسا الوزراء والنواب الى الانعقاد لترجمة نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وإلا لا يمكن للبنان ان يحصل على أي مساعدات.