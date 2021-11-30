إنتاج حقل الجافورة للغاز....هذا ما توقعته شركة ارامكو!

رست شركة أرامكو السعودية مقاولات المرحلة الأولى تطوير حقل غاز في الجافورة بقيمة 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع 68 مليار دولار خلال 10 أعوام.هذا وتوقعت الشركة أن الانتاج قد يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، و418 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الإيثان، ونحو 630 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز والمكثفات بحلول عام 2030وأضافت أرامكو أن المشروع سيقدم 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.