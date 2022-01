ما هو سؤال إيلون ماسك في مقابلات العمل؟

وفقًا لرون فريدمان، عالم النفس الاجتماعي الحائز على جوائز ومؤلف كتاب "The Best Place to Work"، يكذب 81% من الأشخاص أثناء مقابلات العمل.من المحتمل أن هذا هو السبب وراء طرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla، سؤال مقابلة واحدًا بسيطًا، للوقوف على مدى كذب المرشح للوظيفة، والسؤال هو: ما هي أصعب المشكلات التي واجهتها وكيف تم حلها؟تبرير إيلون ماسك عن هذا السؤاليرى إيلون ماسك أن هذا السؤال مهم للغاية، حيث أنه يكشف عن الدور الذي لعبه المرشح للوظيفة في مشروع أو شركة سابقة.بهذا السؤال، يقول ماسك إنه يستطيع معرفة ما إذا كان المرشح للوظيفة، هو حقًا الشخص الذي تولى القيادة ووجد حلولًا لمشكلة ما، بدلاً من مجرد كونه عضوًا في فريق فعل ذلك.