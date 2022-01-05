ما هو سؤال إيلون ماسك في مقابلات العمل؟





من المحتمل أن هذا هو السبب وراء طرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla، سؤال مقابلة واحدًا بسيطًا، للوقوف على مدى كذب المرشح للوظيفة، والسؤال هو: ما هي أصعب المشكلات التي واجهتها وكيف تم حلها؟







تبرير إيلون ماسك عن هذا السؤال



يرى إيلون ماسك أن هذا السؤال مهم للغاية، حيث أنه يكشف عن الدور الذي لعبه المرشح للوظيفة في مشروع أو شركة سابقة.



بهذا السؤال، يقول ماسك إنه يستطيع معرفة ما إذا كان المرشح للوظيفة، هو حقًا الشخص الذي تولى القيادة ووجد حلولًا لمشكلة ما، بدلاً من مجرد كونه عضوًا في فريق فعل ذلك. وفقًا لرون فريدمان، عالم النفس الاجتماعي الحائز على جوائز ومؤلف كتاب "The Best Place to Work"، يكذب 81% من الأشخاص أثناء مقابلات العمل.من المحتمل أن هذا هو السبب وراء طرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla، سؤال مقابلة واحدًا بسيطًا، للوقوف على مدى كذب المرشح للوظيفة، والسؤال هو: ما هي أصعب المشكلات التي واجهتها وكيف تم حلها؟تبرير إيلون ماسك عن هذا السؤاليرى إيلون ماسك أن هذا السؤال مهم للغاية، حيث أنه يكشف عن الدور الذي لعبه المرشح للوظيفة في مشروع أو شركة سابقة.بهذا السؤال، يقول ماسك إنه يستطيع معرفة ما إذا كان المرشح للوظيفة، هو حقًا الشخص الذي تولى القيادة ووجد حلولًا لمشكلة ما، بدلاً من مجرد كونه عضوًا في فريق فعل ذلك.





وأضاف ماسك أن هؤلاء المرشحون قادرون على التحدث بعمق عن الصراعات التي واجهوها والاستراتيجيات التي استخدموها، وقال الرئيس التنفيذي لـ Tesla "يمكن للمرشحين ذات الكفاءة العالية الإجابة على هذا السؤال بطرق متعددة".



بينما عن الذين يتظاهرون بأنهم هم من يحلون المشاكل يتعثرون أثناء الحديث.



وقال ماسك "أي شخص يكافح بشدة لحل مشكلة ما، لا ينسى ذلك أبدًا".







نصائح عن مقابلات العمل



ينصح باري دريكسلر وهو خبير في مقابلات العمل، أن يكون الشخص صريحًا بشأن التحدث عن عيوبه عندما يطلب منه ذلك. وأوضح ماسك وجهة نظره، بأن الأشخاص الذين قاموا حقًا بحل المشكلة، يعرفون تمامًا كيف قاموا بحلها، حيث إنهم يعرفون التفاصيل الصغيرة.وأضاف ماسك أن هؤلاء المرشحون قادرون على التحدث بعمق عن الصراعات التي واجهوها والاستراتيجيات التي استخدموها، وقال الرئيس التنفيذي لـ Tesla "يمكن للمرشحين ذات الكفاءة العالية الإجابة على هذا السؤال بطرق متعددة".بينما عن الذين يتظاهرون بأنهم هم من يحلون المشاكل يتعثرون أثناء الحديث.وقال ماسك "أي شخص يكافح بشدة لحل مشكلة ما، لا ينسى ذلك أبدًا".نصائح عن مقابلات العملينصح باري دريكسلر وهو خبير في مقابلات العمل، أن يكون الشخص صريحًا بشأن التحدث عن عيوبه عندما يطلب منه ذلك.