بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل لافت، وبلغ مساء اليوم 31000 - 31100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 31525 - 31575 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.