إقتصاد

ارتفاع لليرة التركية أمام الدولار الأميركي

Lebanon 24
13-01-2022 | 08:00
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صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات جلسة الأربعاء 12 يناير.

حيث افتتحت الليرة التركية جلستها يوم الأربعاء عند مستويات 13.85، وصعدت حتى وصلت لمستويات 13.15 مقابل الدولار الأميركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في كلمة أمام أعضاء البرلمان، إن بلاده ستخفض الأسعار في أقرب وقت ممكن، بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي لأكثر من 36% في ديسمبر بسبب أزمة العملة الناجمة عن سياسته غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أردوغان أن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا، وإنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة خلال الصيف.

ولم تكن الليرة التركية هي العملة الوحيدة التي تفوقت على الدولار خلال تعاملات جلسة الأربعاء.

حيث شهدت أغلب العملات مكاسب أمام الدولار، ويرجع ذلك إلى بيانات التضخم الأميركية والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً، عند 7% في شهر ديسمبر 2021، مما ساهم في تراجع مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوياته في نحو شهرين.

 

تحركات الجنيه الاسترليني

صعد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الدولار الأمريكي.

واستمد الاسترليني دعما في الآونة الأخيرة مع رفع المستثمرين توقعاتهم لمزيد من زيادات الفائدة، بينما تركز بريطانيا على تقديم جرعات معززة من اللقاحات بدلا من العودة إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما يدعم شهية المخاطرة.   

وبدا أن الاسترليني لم يتأثر بمشاكل سياسية تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.    

وصعدت العملة البريطانية 0.4% مقابل العملة الخضراء لتسجل أعلى مستوى في نحو شهرين عند 1.3695 دولار في تعاملات الليلة الماضية.
المصدر: CNBC
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