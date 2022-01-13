إقتصاد

منذ 40 عاما...التضخم في أميركا عند أعلى مستوياته !

Lebanon 24
13-01-2022 | 00:00
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ارتفع التضخم في أميركا إلى أعلى مستوى له منذ حزيران 1982 إلى 7% في كانون الاول 2021 على أساس سنوي ليتماشى بذلك مع التوقعات مرتفعا من مستويات 6.8% في تشرين الثاني 2021.

وعلى أساس شهري، فقد سجل التضخم تراجعا إلى 0.5% من مستويات 0.8%، ولكنه جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%.

وبتحييد أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% على أساس سنوي و0.6%عن الشهر السابق. وذلك مقارنة بتقديرات تبلغ 5.4% و 0.5% بنفس الترتيب.
المصدر: CNBC
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