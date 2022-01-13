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إقتصاد
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
13-01-2022
|
09:41
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يتم التداول في السوق الموازية، عصر اليوم الخميس بتسعيرة للدولار تترواح ما بين 30550 و30600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكانت افتتحت السوق الموازية صباح اليوم على ارتفاع بتسعيرة الدولار لتتراوح ما بين 31400 - 31500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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دولار
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