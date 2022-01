أثرياء يوتيوب... قائمة النجوم الأعلى ربحا خلال عام 2021

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية، الجمعة، عن قائمة نجوم يوتيوب الأعلى ربحا في عام 2021، إذ قدرت المجلة إجمالي أرباح أفضل 10 مستخدمين على يوتيوب بـ300 مليون دولار خلال العام المنصرم، بزيادة 40 بالمئة عن عام 2020.وتصدّر القائمة، الشاب الأميركي جيمي دونالدسون البالغ من العمر 23 عاماً، بعدما حصد نحو 10 مليارات مشاهدة، وحقق 54 مليون دولار أميركي، ليزيح الطفل رايان كاغي، مراجع الألعاب صاحب الـ10 سنوات، والذي تصدّر القائمة السنوية على مدار العامين الماضيين.وبحسب الإحصاءات، فإن منصة يوتيوب امتلكت خلال عام 2021، حوالي 2.3 مليار مستخدم حول العالم، ويقول "يوتيوب" إنه يتم استهلاك مليار ساعة من محتوى الفيديو يوميًا.وعلى الرغم من أن ثلثي محتوى يوتيوب ليس باللغة الإنجليزية، إلا أن "اليوتيوبرز" الناطقين باللغة الإنجليزية هم الأكثر تحقيقاً للأرباح.وخلال جائحة كورونا، ازدهرت مشاهدات يوتيوب، بعدما واجهت عديد من وسائل الترفيه التقليدية صعوبات جمّة، إذ تم تأجيل الأفلام، وتعديل جداول المسلسلات، وكذا تأجيل إصدار ألعاب الفيديو.ويقول الخبراء "إنّ يوتيوب أصبح أشبه بالتلفزيون، وباتت له القدرة على تغيير صناعة الإعلام والتخلص من الحرس القديم لهذه الصناعة".يشار إلى أن قائمة الأعلى دخلاً التي حددتها "فوربس"، لا تعتمد بالضرورة على تحقيق أكبر عدد من المشاهدات، بل تتعلق بأولئك الذين تمكنوا من جني المال بنجاح من خلال شراكات العلامات التجارية وصفقات الرعاية ومبيعات البضائع.وإليكم قائمة نجوم "يوتيوب" الأكثر تحقيقا للأرباح لعام 2021:MrBeast - مستر بيست (54 مليون دولار أميركي)يقوم الأميركي جيمي دونالدسون (23 عاما) الشهير بمستر بيست، بتقديم محتوى يستخدم فيه الحركات المثيرة والمقالب لإسعاد جمهوره، مثل لعب لعبة "الغميضة" في ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج.وبلغت عدد مشاهداته نحو 10 مليارات، ليتضاعف دخله في عام 2021 بعد أن احتل المرتبة الثانية في هذه القائمة العام السابق.جيك بول (45 مليون دولار أميركي)هو ممثل أميركي، توجه للملاكمة، وساعدته معاركه ضد نجوم UFC (بطولة القتال النهائي) في جني ملايين الدولارات خلال عام 2021.بزغ نجم جيك بول (25 عاما) بعد أدائه دور "ديرك" في مسلسل "بيزاردفارك" الذي عُرض على قناة ديزني.ماركيبلاير (38 مليون دولار)يقدم على قناته مجموعة من الفيديوهات الكوميدية ومقاطع الفيديو التي يمارس بها أحدث الألعاب معلقًا عليها بشكل ساخر ومرح، ونجح في صنع علامة تجارية ناجحة لتسويق البضائع.ريت ولينك (30 مليون دولار)في عام 2006، دشن الصديقان ريت ماكلولين وتشارلز لينكولن قناةً على يوتيوب باسم Rhett and Link، وقدما أفلاما قصيرة من إنتاجهما وأغانٍ وإعلانات ومقاطع مضحكة.وسرعان ما بدأت القناة تلقى رواجًا وارتفاعا في عدد متابعيها، قبل أن يُطلقا عام 2012 برنامجهما الشهير Good Mythical Morning، الذي يحقق نحو 100 مليون مشاهدة شهرياً.ناثان غراهام Unspeakable (28 مليون دولار أميركي)ناثان غراهام (25 عاما) هو يوتيوبر يلعب لعبة الفيديو الشهيرة Minecraft، ويعرف باسم "Unspeakable"، لديه 4 قنوات على يوتيوب يشترك فيها نحو 20 مليون شخص.ناستيا (28 مليون دولار)أناستازيا رادزنسكايا (8 أعوام) والمعروفة أيضًا بأسم ستايسي أو ناستيا، وهي يوتيوبر روسية تحمل الجنسية الأميركية، وتقدم محتوى نصائح للأطفال.وتدير ناستيا رفقة والديها عدة قنوات على اليوتيوب، وأبرزها: Like Nastya وLike Nastya Show، وتتوفر بعدة لغات منها العربية على القناة Like Nastya AE.