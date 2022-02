فرنسا تواجه مشاكل في مخزون الغاز... اليكم بعض المعلومات

تواجه مخزونات الغاز الفرنسية تهديداً وشيكاً بالنضوب نهاية الشتاء الجاري، مما يجبر الشركات المُشغّلة على مواصلة استيراد الوقود، لتلبية الطلب في حالة حدوث موجة برد قارس، بحسب تأكيد رئيس شبكة نقل الغاز الرئيسية في البلاد.قال تيري تروف، رئيس شركة "جي آر تي غاز" (GRTgaz)، خلال عرض تقديمي في باريس، يوم الخميس، إنَّ: "درجة الحرارة هنا ستصل إلى الصفر تقريباً كلما اقتربنا من نهاية مارس، وسنتوخى حذرنا في هذا الصدد".اعتباراً من الأول من فبراير الجاري؛ كان لدى فرنسا 34% فقط من مخزوناتها، وهذا المستوى أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 42%، بحسب بيانات من جمعية مشغّلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.تتذيل المخزونات الفرنسية الآن أدنى المستويات الموسمية للوقود منذ 2018، وهو العام الذي اختتمت فيه الدولة موسم التدفئة، وهي تعاني من نقص قياسي في المخزونات، إذ بلغ المستوى حينها 3% فقط. في ذلك الحين، مُنيت أوروبا بموجة برد قارس عرفت باسم "وحش الشرق" (the Beast from the East).