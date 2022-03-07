إقتصاد

أونصة الذهب تسجل ارقاماً قياسية.. لامست الـ 2000 دولار

Lebanon 24
07-03-2022 | 02:00
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أفادت وكالة "أ ف ب" بارتفاع سعر أونصة الذهب متجاوزة 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب إلى أكثر من 2000 دولار في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين حيث لجأ المستثمرون إلى السلع التي تعتبر ملاذا آمنا بسبب مخاوف بشأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

ووصل المعدن الثمين إلى ذروته عند 2000.86 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.
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