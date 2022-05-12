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إقتصاد

مع صعود الدولار... الذهب يقود المعادن النفيسة لهبوط حاد

Lebanon 24
12-05-2022 | 23:00
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انخفض الذهب والمعادن النفيسة الأخرى يوم الخميس، مع تراجع البلاديوم بأكثر من 8%، حيث تدفق المستثمرون على الدولار مدفوعين بتوقعات أن الفدرالي الأميركي سوف يلتزم برفع أسعار الفائدة.

انخفض السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 1823.79 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1823 دولار.
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وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، "الدولار يرتفع حيث من المحتمل أن تبدو الأمور سلبية في الولايات المتحدة، مما يضر بالذهب، كما أن السوق يدرك احتمال رؤية زيادات شديدة في أسعار الفائدة".

صعد الدولار المنافس كملاذ آمن إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين مدفوعًا بمخاوف من أن السياسات النقدية الأكثر تشديدًا لترويض التضخم المرتفع ستضر بالاقتصاد العالمي.

على الرغم من أنه يعتبر تحوطًا ضد التضخم ورهانًا آمنًا أثناء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، إلا أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

كما تراجعت الفضة الفورية 3.9% إلى 20.72 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 6.1% إلى 1911.79 دولارًا بعد أن نزل في وقت سابق ما يصل إلى 8.2% إلى أدنى مستوياته منذ  كانون الثاني عند 1867.68 دولارًا.

وانخفض أيضًا البلاتين 5% إلى 941.54 دولار.
المصدر: CNBC
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