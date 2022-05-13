النفط يقفل على تباين في الاسعار.. ما السبب؟

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باينت أسعار النفط عند الإغلاق اليوم الخميس، حيث طغت مخاوف المعروض والتوتر الجيوسياسي في أوروبا على آثار المخاوف الاقتصادية التي تخيم على الأسواق المالية مع ارتفاع التضخم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 107.45 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 0.4%، إلى 106.13 دولار للبرميل.ومن المتوقع أن يؤدي حظر وشيك من الاتحاد الأوروبي للنفط من روسيا، وهي مورد رئيسي للخام والوقود إلى الاتحاد، إلى زيادة شح الإمدادات العالمية.ولا يزال الاتحاد الأوروبي يناقش تفاصيل الحظر، الذي يحتاج إلى دعم بالإجماع. ومع ذلك، فقد تم تأجيل التصويت حيث عارضت المجر الحظر لأنه سيؤثر بشدة على اقتصادها.وعلى صعيد متصل، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي، مشيرة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم وانتشار السلالة أوميكرون في الصين.وفي تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يومياً عن توقعات سابقة.وخفضت أوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% من 3.9% في 2022.