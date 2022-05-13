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إقتصاد
أسعار الغاز في أوربا تشهد ارتفاعا غير مسبوق
Lebanon 24
13-05-2022
|
14:00
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 20% وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.
وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو المقبل على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF اليوم بنسبة 20.9% وبلغت مستوى 1233.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
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وتشهد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا بعد أن أعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، أنه اعتبارا من الأربعاء (11 مايو 2022) سيتوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في أحد المسارات، عبر الأراضي الأوكرانية.
ووفقا لتقديرات الخبراء فإن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو الثلث جراء قرار السلطات الأوكرانية هذا، علما أن شركة "غازبروم" واصلت ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي حتى بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة.
( نوفوستي + تاس)
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