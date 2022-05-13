على أي سعر افتتح الدولار الأميركي صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على سعر 27050 ليرة للمبيع و27100 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر 26900 - 27000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

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