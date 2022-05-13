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إقتصاد

على أي سعر افتتح الدولار الأميركي صباح اليوم؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 01:34
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على سعر  27050 ليرة للمبيع و27100 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر 26900 - 27000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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