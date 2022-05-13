الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 27500 - 27550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 27050 - 27100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

