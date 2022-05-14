Advertisement

إقتصاد

الأسمر: الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 ملايين!

Lebanon 24
14-05-2022 | 03:49
A-
A+
Doc-P-952069-637881223791453474.jpg
Doc-P-952069-637881223791453474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، "المطلوب اعادة احياء لجنة المؤشر والحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 ملايين ليرة".

واضاف في حديث لـ "صون لبنان": "الزيادة التي أقرت بمرسوم هي بدل غلاء معيشة وعلى القطاع الخاص الالتزام بها والتصريح عنها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاسمر عرض مع الهيئات الإقتصادية زيادة بدل النقل
lebanon 24
14/05/2022 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الاسمر: لرفع الصوت حول سرقة العدو لثروات لبنان البحرية
lebanon 24
14/05/2022 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوات للنزول الى الشارع في هذا التاريخ.. لتصحيح الاجور
lebanon 24
14/05/2022 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار يتعلق "بالضمان الاجتماعي"... هذا ما أعلنه بشارة الاسمر!
lebanon 24
14/05/2022 19:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الاسمر

اجور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-05-14
10:00 | 2022-05-14
08:00 | 2022-05-14
05:00 | 2022-05-14
02:17 | 2022-05-14
23:24 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website