الأسمر: الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 ملايين!

قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، "المطلوب اعادة احياء لجنة المؤشر والحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 10 ملايين ليرة".



واضاف في حديث لـ "صون لبنان": "الزيادة التي أقرت بمرسوم هي بدل غلاء معيشة وعلى القطاع الخاص الالتزام بها والتصريح عنها".

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