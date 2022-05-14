دولار السوق الموازية يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 27275 - 27325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباح اليوم السبت على تسعيرة تراوحت ما بين 27200 ـ 27300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.