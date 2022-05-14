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إقتصاد

على اي سعر أقفل الدولار الاميركي مساء اليوم؟

Lebanon 24
14-05-2022 | 14:13
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعاً كبيراً مساء اليوم السبت، ما بين 27500 و27550 ليرة لبنانيّة مُقابل الدولار الواحد. 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 27275 - 27325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي. 
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