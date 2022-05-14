على اي سعر أقفل الدولار الاميركي مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إرتفاعاً كبيراً مساء اليوم السبت، ما بين 27500 و27550 ليرة لبنانيّة مُقابل الدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 27275 - 27325 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.