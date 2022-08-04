التضخم يتراجع في روسيا.. ما السبب؟





وقال مكتب الإحصاء الاتحادي (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.14 بالمئة على مدار الأسبوع حتى أول آب بعد انخفاضه 0.08 بالمئة في الأسبوع السابق عليه.

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وواصل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعه حتى بعد أن خفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة الشهر الماضي وأشار إلى أنه مستعد لدراسة مزيد من التيسير النقدي لكبح ركود اقتصادي. هبطت أسعار المستهلكين (التضخم) في روسيا لرابع أسبوع على التوالي، مع تباطؤ وتيرة نمو الأسعار بفعل ارتفاع قيمة الروبل على مدار الأشهر القليلة الماضية وهبوط في طلب المستهلكين، بحسب بيانات رسمية.وقال مكتب الإحصاء الاتحادي (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.14 بالمئة على مدار الأسبوع حتى أول آب بعد انخفاضه 0.08 بالمئة في الأسبوع السابق عليه.وواصل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعه حتى بعد أن خفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة الشهر الماضي وأشار إلى أنه مستعد لدراسة مزيد من التيسير النقدي لكبح ركود اقتصادي.

في بيانات منفصلة، قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ظل مستقرا عند 15.30 بالمئة في أول آب، وهو نفس المستوى الذي كان عنده قبل أسبوع.



وما زال التضخم في روسيا مرتفعا لكنه يتباطأ بعد أن سجلت أسعار معظم السلع قفزات منذ 24 شباط عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.



وحتى الآن هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلكين 11.16 بالمئة، مقارنة مع زيادة بلغت 4.69 بالمئة في نفس الفترة في 2021، بحسب بيانات روستات.

(سكاي نيوز)