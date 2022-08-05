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إقتصاد
إنخفاضات إضافية مرتقبة في أسعار البنزين..وهذا هو السبب!
Lebanon 24
05-08-2022
|
04:52
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رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان تعليقا على تراجع اسعار المحروقات اليوم انه "في جو من التخوف العام من تراجع الطلب بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي وعلى الرغم من عدم وفر الكميات المعروضة في الاسواق الدولية وما نتج عن اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط "اوبيك" عن زيادة انتاجها فقط مئة الف برميل يومياً لشهر ايلول المقبل، وهو قرار رمزي يعني عدم قدرة على رفع الانتاج، تعيش اسواق النفط عالمياً في حال تخبط وفقدان لثقة المستثمرين.
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وكشف أنه "في هذا الجو اتى اعلان وكالة الطاقة الاميركية عن زيادة 4.5 مليون برميل في المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة الاميركية ليدفع برميل خام البرنت الى الانخفاض 7 دولارات خلال اليومين الماضين ويسجل صباح اليوم 94 دولارا بعد ما وصل منذ اقل من اسبوع الى 108 دولارات".
ولفت إلى أنه " في لبنان، يواصل المصرف المركزي سياسة رفع الدعم التدريجي عن البنزين واصدرت اليوم وزارة الطاقة والمياه جدولاً لتركيب اسعار المحروقات وتم احتساب سعر صرف الدولار %85 وفقا لصيرفة و %15 وفقا للسوق الموازية، وقد ارتفع سعر دولار صيرفة مئة ليرة من 25700 ليرة الى 25800 ليرة اما سعر دولار الاسواق الموازية فارتفع 163 ليرة واحتسب 30450 ليرة بعد ان كان 30287 ليرة في الجدول السابق. وعليه، تراجعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 14000 ليرة لتصبح 567000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 26 دولار وارتفاع سعري دولار صيرفة والسوق الموازية. أما صفيحة المازوت فتراجعت 2000 ليرة لتصبح 647000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد 21 دولارا وارتفاع سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز. اما قارورة الغاز فقد ارتفعت 2000 ليرة لتصبح 316000 ليرة بسبب تراجع ثمن البضاعة المستوردة مقابل ارتفاع سعر الدولار. من المفروض ان تشهد الايام المقبلة انخفاضات جديدة".
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