التضخم في انجلترا يسجل أرقاما قياسية

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قرر بنك إنجلترا، خلال اجتماعه، رفع سعر الفائدة من 1.25% إلى 1.75%، ويعد هذا الارتفاع الأكبر منذ العام 1995، ويأتي في ظل السعي إلى السيطرة على التضخم في البلاد.وبذلك يكون بنك إنجلترا قد قرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، وتعد هذه أول زيادة بهذه الوتيرة في نحو 27 عاما.كذلك حافظ مسؤولو بنك إنجلترا على تعهدهم بالعمل بقوة مرة أخرى في المستقبل إذا لزم الأمر، ومن المحتمل وضع ارتفاعات مماثلة للنقاش على طاولة الاجتماعات المقبلة.وجاء قرار بنك إنجلترا متوافقا مع معظم التوقعات، ويسعى البنك من خلاله لكبح معدلات التضخم المرتفعة في المملكة. وزاد بنك إنجلترا تقديراته للتضخم للعام 2022 من 10.25% إلى 13%.ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى 1.25%، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بحلول الساعة 14:25 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.53% إلى 1.2085 دولار، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"."برايم + بلومبرغ"