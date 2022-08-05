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إقتصاد

ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
05-08-2022 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً، حيث تراوح ما بين 30700 و30750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحاً ما بين 30500 و30550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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الدولار

لبنان

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