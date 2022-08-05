ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة ارتفاعاً، حيث تراوح ما بين 30700 و30750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحاً ما بين 30500 و30550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



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