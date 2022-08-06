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إقتصاد

روسيا قد تقلص صادرات الحبوب هذا العام

Lebanon 24
06-08-2022 | 01:50
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صرح وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، بأن روسيا قد تخفض خطة صادرات الحبوب إلى الخارج هذا العام ، لكنه شدد على أن روسيا ستلبي طلبات السوق المحلية بشكل كامل.

وأشار الوزير الروسي في اجتماع ميداني إلى أن أعمال الحصاد تجري الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الروسية، حيث قام المزارعون بحصد 27 في المائة من الحقول وجمعوا حوالي 55 مليون طن من الحبوب.
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ووفقا للوزير الروسي فإن هذه النتيجة تعد مؤشرا جيدا بشكل عام، لكنه أقل بكثير من العام الماضي.

ويفسر الانخفاض في المحصول هذا العام بالتأخر في البدء بالعمل في العديد من المناطق الروسية بسبب الربيع البارد والظروف الجوية، بالإضافة، إلى الصعوبات في استيراد المكونات الأجنبية للمعدات والآليات الروسية من جراء العقوبات الغربية.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية هذا العام محصول حبوب عند 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح، ومن المجموع الإجمالي يمكن تصدير 50 مليون طن من الحبوب.
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