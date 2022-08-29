العملات المشفرة في ايران... هذا ما اعلنته الحكومة

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أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة.وأوضح رضا فاطمي أمين قائلا: "تمت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد (أمس)، الموافقة على تعدين العملات المشفرة..كان هذا القرار موجودا في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت، ولم تمنح وحدات تعدين العملات المشفرة تراخيص إنشاء وتشغيل".وتابع فاطمي أمين: "من خلال تحليل قضية العملة المشفرة في الحكومة، تمت الموافقة على جزء من أحكامها، وبناء على ذلك، يمكننا منح الوحدات المعنية رسميا تراخيص التأسيس والتشغيل".وأردف وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني: "في الأسابيع القليلة الماضية، تم تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة..من الآن فصاعدا، يمكن استخدام العملات المشفرة للواردات"."إرنا"