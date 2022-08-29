Advertisement

إقتصاد

العملات المشفرة في ايران... هذا ما اعلنته الحكومة

Lebanon 24
29-08-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-985250-637973684187096447.jpg
Doc-P-985250-637973684187096447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة.

وأوضح رضا فاطمي أمين قائلا: "تمت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد (أمس)، الموافقة على تعدين العملات المشفرة..كان هذا القرار موجودا في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت، ولم تمنح وحدات تعدين العملات المشفرة تراخيص إنشاء وتشغيل".
Advertisement

وتابع فاطمي أمين: "من خلال تحليل قضية العملة المشفرة في الحكومة، تمت الموافقة على جزء من أحكامها، وبناء على ذلك، يمكننا منح الوحدات المعنية رسميا تراخيص التأسيس والتشغيل".

وأردف وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني: "في الأسابيع القليلة الماضية، تم تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة..من الآن فصاعدا، يمكن استخدام العملات المشفرة للواردات"."إرنا"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:30 | 2022-08-29
14:00 | 2022-08-29
13:30 | 2022-08-29
11:00 | 2022-08-29
10:52 | 2022-08-29
10:05 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website