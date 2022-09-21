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إقتصاد

الدولار الأميركي يقفز إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاما

Lebanon 24
21-09-2022 | 08:40
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سجّل الدولار الأميركي قفزة، إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاما مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "التعبئة الجزئية" للقتال في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية لحماية نفسها.
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وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق، الأربعاء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، 110,87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.9885 بعد أن كان انخفض لأدنى مستوياته في عقدين من الزمن في وقت سابق هذا الشهر. 

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 37 عاما عند 1.1304 دولارا  حتى قبل أن يبدأ بوتين خطابه، الأربعاء.

في وقت لاحق، الأربعاء، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي لكبح جماح التضخم، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
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