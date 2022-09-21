Advertisement

إقتصاد

فرنسا تقترب من تأميم أكبر شركة كهرباء في العالم خلال أيام

Lebanon 24
21-09-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-992694-637993677198979743.PNG
Doc-P-992694-637993677198979743.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد خطوات ألمانيا لتأميم قطاع الطاقة ومصادرة أصول الوحدة التابعة لشركة روسنفت الروسية في ألمانيا، وصل هذا التوجه إلى فرنسا، إذ تخطط الحكومة الفرنسية لإطلاق عرضها النهائي للاستحواذ على شركة EDF – أكبر شركة لإنتاج وتوريد الكهرباء في العالم - بحلول نهاية هذا الشهر.
Advertisement

وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر، فإن صناع السياسة الفرنسيين أوضحوا نواياهم لشراء الحصة المتبقية في عملاق الطاقة، إلا أنها تأجلت بسبب تعقيد التفاصيل المالية للصفقة.

وخلال خطاب ألقته أمام البرلمان الفرنسي، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: "يجب أن نمتلك السيطرة الكاملة على إنتاج الكهرباء وأدائها".

وبعد إعلان بورن عن نية شراء الشركة، هددت جمعية من المساهمين في EDF بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة، حيث زعموا أن القرار يتحدى مصالح مساهمي الشركة الأقلية.

وتبحث الحكومة عن محاولة استحواذ لإعادة تأميم الشركة بسعر 12 يورو للسهم، وبتكلفة 9.7 مليار يورو.

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-09-21
14:28 | 2022-09-21
14:00 | 2022-09-21
10:52 | 2022-09-21
10:40 | 2022-09-21
09:45 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website