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إقتصاد

إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 09:45
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إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة من جديد، وبلغ عصر اليوم، 37800 - 37900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 36400 - 36500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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