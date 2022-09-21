إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة من جديد، وبلغ عصر اليوم، 37800 - 37900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباح اليوم، على تسعيرة تراوحت ما بين 36400 - 36500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.