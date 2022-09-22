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إقتصاد

الليرة التركية انخفضت إلى مستوى تاريخي جديد

Lebanon 24
22-09-2022 | 13:00
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تراجعت الليرة التركية، في تعاملات الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي التركي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.18% إلى 18.3618 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة التركية عند 18.38 ليرة للدولار والذي يعد مستوى قياسي منخفض.
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ويأتي انخفاض العملة التركية في ظل توقعات بعض المحللين أن يقرر المركزي التركي خفضا جديدا لسعر الفائدة بعد التخفيض المفاجئ في اب 2022.
المصدر: روسيا اليوم
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