الليرة التركية انخفضت إلى مستوى تاريخي جديد

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تراجعت الليرة التركية، في تعاملات الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي التركي في وقت لاحق اليوم.وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.18% إلى 18.3618 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة التركية عند 18.38 ليرة للدولار والذي يعد مستوى قياسي منخفض.ويأتي انخفاض العملة التركية في ظل توقعات بعض المحللين أن يقرر المركزي التركي خفضا جديدا لسعر الفائدة بعد التخفيض المفاجئ في اب 2022.