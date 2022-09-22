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إقتصاد

الدولار في طريقه لتسجيل مزيد من المكاسب.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:00
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توقعت مجموعة من البنوك العالمية أن يواصل الدولار الأميركي نحو تسجيل مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.

ورأت مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة أن رفع الفائدة يزيد مخاوف الركود والأسواق تنحاز للدولار باعتباره ملاذا آمنا.
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فيما أفاد بنك سوسيتيه جنرال: "لا يزال الطريق إلى ضعف الدولار صعبا. تشديد السياسة النقدية دفع الدولار إلى مستويات مرتفعة.. ومن المتوقع أن تشهد العملة تقلبات في نهاية المطاف".

وتوقع بنك غلوبال سي أي أو أوفيس ارتفاعا حادا للغاية للدولار مع استمرار رفع الفائدة الأميركية.

وأوضح بنك بي إن بي باريبا أسيت مانغمنت أن "الدولار يستمد قوته من سياسة التشديد المستمرة من قِبل الفيدرالي.
المصدر: العربية
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